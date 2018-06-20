Транспортный комплекс расположен там, где ранее был трамвайный парк № 11.

В среду, 17 апреля, стало известно о том, что на Потапова завершается строительство нового депо для "Чижиков". Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Транспортный комплекс расположен там, где ранее был трамвайный парк № 11. В данный момент специалисты устанавливают наружные и внешние инженерные сети и благоустраивают территорию.

Напомним, соглашение о строительстве трамвайной сети в Красногвардейском районе было подписано в мае 2016 года. Инвестор должен был реконструировать пути на правом берегу Невы и построить депо. Общий объем капитальных вложений составлял не менее 10,9 млрд рублей. Первые два пути должны появиться от Ладожского вокзала до депо на Хасанской улице. Третий включает движение по Наставников до Ириновского проспекта, четвертый — по Ириновскому и Рябовскому шоссе до Ржевки. Движение по пятому будет осуществляться по улице Потапова от Ириновского проспекта до трамвайного парка № 11.

Изначально строительство сети для "Чижика" должно было завершиться в IV квартале 2018 года. Однако старт работы сдвинулся с августа 2017 года на сентябрь, а затем на октябрь и декабрь. В итоге по первым двум путям трамвай поехал лишь в марте 2018 года.

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Фото: Piter.tv