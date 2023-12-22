На Потапова ночью полыхал автосервис

В двух боксах горела обстановка на площади восемь "квадратов".

Сегодня ночью, 2 февраля, в Красногвардейском районе тушили автосервис. Пожар произошел на улице Потапова в доме № 2Б. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:07. В одноэтажном здании автосервиса в двух боксах происходило горение обстановки на площади восемь "квадратов".

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они победили огонь за 32 минуты. В 01:39 пожар ликвидирован.

По предварительным данным, никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Подробности уточняются.

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Фото: Kandinsky 3.0