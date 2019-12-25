Пенсионер погиб в результате ДТП на Политехнической улице

Судя по кадрам с места происшествия, движение трамваев было временно приостановлено.

Пожилой мужчина погиб после ДТП в Калининском районе. Авария произошла в 8-м часу утра 27-го октября на Политехнической улице у дома №3, корпус 1, сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

"Мерседес" наехал на мужчину 1959-го года рождения вне зоны пешеходного перехода. Очевидцы предполагают, что пешеход перебегал дорогу. В результате столкновения пострадавший скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у поселка Стеклянный в Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished