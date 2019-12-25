У поселка Стеклянный в Ленобласти иномарка насмерть сбила мужчину

Личность погибшего устанавливается.

Ранним утром во вторник, 27 октября, в Тосненском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. По информации отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, несчастье случилось около 7.15 на автодороге "Петербург-Южное кольцо", у поселка Стеклянный.

Известно, что 56-летний автомобилист на "Мерседесе" наехал на мужчину около 50 лет на вид. Предположительно, человека сбили в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, в результате столкновения пешеход скончался на месте. По факту ДТП ведется проверка, устанавливается личность погибшего мужчины.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV