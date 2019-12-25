В ДТП на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе пострадал ребенок

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 октября около 19:30 на перекрестке Аннинского и Красносельского шоссе столкнулись "Пежо" и "Форд Транзит".

Сообщается, что в результате аварии травмы средней степени тяжести получили 2 пассажира "Пежо", в том числе двухлетняя девочка, которую направили в медицинское учреждение. Как именно произошло ДТП, не уточняется. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что на Планерной улице произошло смертельное ДТП.

Фото: Piter.TV