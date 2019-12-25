На Планерной улице произошло смертельное ДТП

Также один человек получил травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 октября около 16:40 на Планерной улицы у дома №15в произошло смертельное ДТП.

Сообщается, что водитель "Киа" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Сузуки". Первый автомобиль отбросило на эвакуатор. В результате аварии травмы средней степени тяжести получил водитель автомобиля "Сузуки", водитель автомобиля "Киа" скончался. Сотрудники УГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.TV