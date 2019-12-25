Бесхозные полные мешки создают аварийную ситуацию на КАД

Чем наполнены мешки, неизвестно.

Ближе к вечеру в понедельник, 26 октября, служба спасения получила сообщение из Ленобласти: на проезжей части КАД лежат 4 мешка с непонятным содержимым.

Горожане уточнили, что мешки создают аварийную ситуацию на внутреннем кольце напротив магазина "Петрович", между съездами на проспект Энгельса и Парашютной улицы, сообщил источник в правоохранительных органах. По всей видимости, мешки выпали из кузова большегруза. Информации о том, расчистили ли проезжую часть, пока нет.

Ранее мы писали, что в аварии на перекрестке Купчинской и Дунайской пострадали двое.

Фото: Piter.TV