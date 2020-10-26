В аварии на перекрестке Купчинской и Дунайской пострадали двое

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 26 октября около 12 часов на перекрестке улицы Купчинская и Дунайского проспекта произошло ДТП.

Сообщается, что мужчина на "Фольксваген Туарег", совершая левый поворот, столкнулся с "Пежо". В результате столкновения травмы средней степени тяжести получили 2 пассажирки автомобиля "Пежо". По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В редакцию Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения. На записи видно, что водитель "Пежо" ехал на большой скорости, а водитель кроссовера, по всей видимости, не убедился в безопасности маневра.

Ранее мы писали, что в багажнике такси на Косыгина нашли труп мужчины.

Видео: Piter.TV