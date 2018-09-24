На Пограничника Гарькавого нашли мину времен ВОВ

Боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

В пятницу, 22 марта, в Красносельском районе обнаружили снаряд времен Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.



Как рассказали в управлении, опасную находку калибра 50 мм нашли в привезенном грунте у дома номер 34/3 на улице Пограничника Гарькавого. На место прибыли сотрудники инженерно-технического отдела ОМОНа, которые установили, что находка является миной времен ВОВ. Позднее боеприпас забрали служащие Западного военного округа для утилизации.

Ранее Piter.TV писал о страшной находке на улице Пограничника Гарькавого, где местные жители нашли пакет с останками животными.

Фото: социальные сети