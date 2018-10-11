На Гарькавого петербуржцы нашли пакет с изрубленными котами и собаками

Также там была подожженая шерсть.

В Петербурге в начале рабочей недели в Красносельском районе Петербурга местные жители обнаружили ужасную находку. На улице Пограничника Гарькавого нашли нашли пакет с останками животных. Об этом сами горожане рассказали в социальных сетях.

В понедельник, 18 марта, петербуржцы нашли пакет на Пограничника Гарькавого. Со слов очевидцев, в пакете, который лежал на улице несколько дней возле детской площадки и спортивного клуба, обнаружили изрубленных кошек и собак. Также там была и шерсть животных, которая была подвержена "огненной обработке"

На место вызвали полицию, подробности происшествия предстоит выяснить.

Ранее на Piter.TV: В Петербурге задержали живодера, который зверски убил собаку соседки.

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