На Пограничника Гарькавого годовалый мальчик обварился кипятком

Врачи пытаются помочь ребенку в тяжелом состоянии.

В Красносельском районе Петербурга годовалый малыш уронил на себя кипящий чайник. В результате ребенок сильно обварился. Родители вызвали пострадавшему скорую помощь. Медики забрали жертву из квартиры по улице Пограничника Гарькавого. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое. У него зафиксированы термические ожоги лица, предплечья, груди и живота.

Известно, что несчастный случай с пациентом произошел в субботу по недосмотру родителей. Взрослые петербуржцы услышали крики около половины пятого вечера 19 января.

Напомним, что на Стачек 3-летняя девочка съела 10 штук контрацептивов.

Фото: Piter.tv