На Стачек 3-летняя девочка съела 10 штук контрацептивов

Любопытную жертву невнимательности родителей забрала скорая помощь.

В Кировском районе Петербурга трехлетняя девочка попала в больницу из-за отравления медицинскими препаратами. Сейчас малышка госпитализирована в больницу. Состояние пациентки врачи оценивают как средней тяжести. Ою этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Как отмечают оперативники, ребенка забрали из квартиры по проспекту Стачек во втором часу в ночь на 21 января. Пострадавшую направили в пятую детскую городскую больницу имени Филатова. По неосторожности родителей юная петербурженка проглотила таблетки для предотвращения нежелательной беременности. малышке удалось съесть 10 таблеток, пока ее действия заметили взрослые.

Напомним, что на Российском проспекте очевидцы нашли таксиста "Везет" под наркотиками.

Фото: Piter.tv