На Российском проспекте очевидцы нашли таксиста "Везет" под наркотиками

Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

В Невском районе Петербурга местные жители заметили водителя службы акси в неадекватном состоянии. О происшествии на дороге заявили очевидцы. По данным свидетелей, инцидент произошел днем 20 января около 10 дома по Российскому проспекту.

Мужчина вышел из транспортного средства, на которой указан логотип компании "Везет", прямо на проезжую часть. Далее он остановился у машины и начал что-то нечленообразно бормотать и странно себя вести. Петербуржцы предположили, что шофер употребил запрещенные вещества, так как его действия напоминали состояние наркотического опьянения.

Видео с происшествием автомобилисты выложили в социальную сеть "Вконтакте". Пользователи в комментариях рассказали, что это уже не первый случай подобного поведения среди таксистов. Они также предложили надзорному ведомству после единичного подобного случая лишать организации лицензии на перевозку людей.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб