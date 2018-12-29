На Подвойского столкнулись два автомобиля

Плохие погодные условия и нарушения ПДД заставили двоих водителей "скучать" на обочине.

В Невском районе Петербурга из-за гололеда столкнулись два легковых автомобиля. Об инцидент сообщили местные жители. Авария произошла на перекрестке между улицей Подвойского и Солидарности.

По информации от очевидцев, транспортные средства не соблюдали необходимую дистанцию. На данный момент к месту ДТП вызваны экстренные службы и правоохранительные органы. О пострадавших информации нет.

Напомним, что на Просвещения рейсовый автобус протаранил легковушку.

Фото и видео: Piter.tv