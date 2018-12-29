На Просвещения рейсовый автобус протаранил легковушку

Иномарка столкнулась с автобусом на севере города.

В Выборгском районе Петербурга произошло утреннее ДТП с участием общественного автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. По данным автовладельцев, транспортные средства столкнулись на пересечении проспекта Просвещения и Культуры.

На данный момент инцидент временно затормозил движение по трассе. Трамваи не могут проехать через пострадавшие машины. На данный момент на участке начинает скапливаться автомобильная пробка. На место вызваны экстренные службы. Сведения о пострадавших уточняются. Пользователи "Вконтакте" отмечают, что они "стоят" из-за аварии в течение получаса.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб