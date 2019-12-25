На шоссе Подбельского выгорел гараж

С огнем справились за 20 минут.

Утром во вторник, 24 августа, в пресс-службе МЧС по Петербургу и области сообщили о пожаре на улице Подбельского шоссе, 20, в Пушкинском районе.

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в гараже на площади 5 "квадратов" горел мусор. С огнем справились за 22 минуты, к счастью, обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно.

К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в квартире в Колпино нашли труп мужчины, завернутый в одеяло.

Фото: Piter.tv