На шоссе Подбельского выгорел гараж

Утром во вторник, 24 августа, в пресс-службе МЧС по Петербургу и области сообщили о пожаре на улице Подбельского шоссе, 20, в Пушкинском районе.
Прибывшие на место пожарные уточнили, что в гараже на площади 5 "квадратов" горел мусор. С огнем справились за 22 минуты, к счастью, обошлось без пострадавших. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно.
К ликвидации привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее мы писали, что в квартире в Колпино нашли труп мужчины, завернутый в одеяло.
Фото: Piter.tv
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