Петербуржцы обеспокоены массовой гибелью голубей на Планерной улице

Местные жители предположили, что птиц либо отравили, либо у них обезвоживание на фоне жары.

Жители Приморского района Петербурга встревожены массовой гибелью птиц. Больше десятка трупов голубей обнаружили на газоне недалеко от дома №19 на Планерной улице. В сети появились фотографии с места происшествия.

Комментаторы предположили, что голубей могли отравить:

"Отравили 100%", "Бедные, что за урод это сделал", "Наелись отравы какой-то", "Убийцы накормили их ядом. Зачем птиц было трогать... если многие их любят и строят кормушки, кормят, лечат, ухаживают... а тут какая-то тварь решила чьи-то жизни отнимать", "Кто-то травил крыс, ну и голубям перепало", - пишут горожане под постом.

Еще по одной версии, птицы могли умереть из-за обезвоживания на фоне продолжительной жары:

"На Удельной тоже много голубей лежат мертвых, мне кажется, это от жары они умирают", "От обезвоживания, наверно, нет воды", "Пить хотели, никто не догадался вынести на улицу воды. Голуби любят купаться", - отметили другие.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали часто жаловаться на "зуд купальщиков".

Фото: ВКонтакте / Приморский Онлайн | Новости нашего района | СПб / Владимир Иваноff