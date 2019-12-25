Врач: петербуржцы стали часто жаловаться на "зуд купальщиков"

Не все городские водоёмы предназначены для купания.

Врач-инфекционист Елена Акименко рассказала, что петербуржцы стали часто жаловаться на заболевание церкариоз ("зуд купальщиков"). Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" 14 июля.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что водоемы с утками, гусями и чайками людям не подходят. Поскольку птицы выбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать заболевание церкариозом в виде кожных реакций и последующим аллергическим дерматитом. Акименко отметила, что зачастую петербуржцы не думают о последствиях, заходя в воду.

Так, в первые полчаса кожа начинает краснеть, чесаться и отекать, а на ее поверхности появляются маленькие узелки. Все симпотомы "зуда купальщиков" сопровождаются повышенной температурой тела. При этом кожу нельзя расчесывать, поскольку могут возникнуть осложнения. Через неделю симптомы заболевания исчезнут, а вот пигментация остается до трех недель.

Ранее петербуржцам рассказали об опасности купания в городских водоемах.

Фото: Piter.tv