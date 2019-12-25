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На Планерной прошли работы по устранению разлива кипятка
Сегодня, 16:47
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На Планерной прошли работы по устранению разлива кипятка

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В месте потопа оказались четыре припаркованных машины. Владельцам пообещали возместить причиненный ущерб.

На Планерной улице специалисты устранили разлив горячей воды. Работы не повлияли на водоснабжение соседних домов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Технологическое нарушение локализовали 2 июля утром. Бригада ГУП "ТЭК" оперативно прибыла на место случившегося. Сейчас на Планерной установили ограждения и устранили дефект на трубопроводе. Скоро специалисты заменят поврежденный участок трубы. 

Отметим, что в месте потопа оказались четыре припаркованных машины. Владельцам пообещали возместить причиненный ущерб.

Ранее мы писали, что в Петербурге устранили все последствия урагана.

Фото: Pxhere

Теги: планерная улица, разлив кипятка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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