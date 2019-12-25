На Планерной прошли работы по устранению разлива кипятка

На Планерной улице специалисты устранили разлив горячей воды. Работы не повлияли на водоснабжение соседних домов. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".
Технологическое нарушение локализовали 2 июля утром. Бригада ГУП "ТЭК" оперативно прибыла на место случившегося. Сейчас на Планерной установили ограждения и устранили дефект на трубопроводе. Скоро специалисты заменят поврежденный участок трубы.
Отметим, что в месте потопа оказались четыре припаркованных машины. Владельцам пообещали возместить причиненный ущерб.
Ранее мы писали, что в Петербурге устранили все последствия урагана.
Фото: Pxhere
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