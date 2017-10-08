На Пискаревском проспекте грузовик "сел" на влетевшую в него легковушку

Утром 19 октября на Пискаревском проспекте произошло тройное ДТП – столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.
Судя по всему, "Газель" врезалась в затормозившую темную иномарку, а белая "Киа", не успев среагировать, буквально залезла под грузовик на скорости.
По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших официальной информации не поступало, однако в соцсетях, предположительно, водитель грузовика написал, что его увезли в больницу с "сотрясом средней тяжести".
"Он синий был!!! Свалил сразу, пока я очухивался",
– пишет водитель Иван Сапронов про другого участника ДТП.
Ранее в Кировском районе ДТП заблокировало движение трамваев.
Видео: Piter.TV
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