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На Пискаревском проспекте грузовик "сел" на влетевшую в него легковушку

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В ДТП столкнулись сразу три транспортных средства.

Утром 19 октября на Пискаревском проспекте произошло тройное ДТП – столкнулись грузовик и два легковых автомобиля.

Судя по всему, "Газель" врезалась в затормозившую темную иномарку, а белая "Киа", не успев среагировать, буквально залезла под грузовик на скорости. 

По факту ДТП ведется проверка. О пострадавших официальной информации не поступало, однако в соцсетях, предположительно, водитель грузовика написал, что его увезли в больницу с "сотрясом средней тяжести".

"Он синий был!!! Свалил сразу, пока я очухивался",

– пишет водитель Иван Сапронов про другого участника ДТП.

Ранее в Кировском районе ДТП заблокировало движение трамваев.

Видео: Piter.TV

Теги: машина под грузовиком, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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