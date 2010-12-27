В Кировском районе ДТП заблокировало движение трамваем

Легковой автомобиль перегородил движение для трамваев в обе стороны.

Вечером 18 октября в Кировском районе Петербурга на трамвайных путях произошло ДТП. Это создало помехи для движения общественного транспорта, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел на пересечении Маршала Говорова и улицы Корнеева. О количестве участников аварии и пострадавших не сообщается, однако ДТП перегородило движение трамваям в обе стороны.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", для остального транспорта это не создало проблем.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Суздальском проспекте загорелся автомобиль.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"