На Суздальском проспекте автомобиль был объят огнем

Причина возгорания не установлена.

В пятницу, 18 октября, на Суздальском проспекте, недалеко от улицы Ушинского внезапно загорелся капот Renault Laguna. В машине находилось два человека. Они сразу покинули салон. Фото с места происшествия были опубликованы в группе ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Как заметили очевидцы события, водитель ехал в крайнем левом ряду. Само возгорание произошло за несколько метров до сфетофора.

На место происшествия прибыли пожарные. Они сначала локализовали, а затем погасили пламя. По данным очевидцев, пострадавших нет.

Недавно Piter.TV писал, что ночью в Ленобласти сгорела Audi.

Фото:vk.com/spb_today