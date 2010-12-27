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На Суздальском проспекте автомобиль был объят огнем
Сегодня, 16:54
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arteliseev

На Суздальском проспекте автомобиль был объят огнем

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Причина возгорания не установлена.

В пятницу, 18 октября, на Суздальском проспекте, недалеко от улицы Ушинского внезапно загорелся капот Renault Laguna. В машине находилось два человека. Они сразу покинули салон. Фото с места происшествия были опубликованы в группе ВК "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". 

Как заметили очевидцы события, водитель ехал в крайнем левом ряду. Само возгорание произошло за несколько метров до сфетофора. 

На место происшествия прибыли пожарные. Они сначала локализовали, а затем погасили пламя. По данным очевидцев, пострадавших нет. 

Недавно Piter.TV писал, что ночью в Ленобласти сгорела Audi.

Фото:vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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