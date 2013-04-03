На Пискаревском проспекте изменили маршруты общественного транспорта

План движения троллейбусов и автобусов меняли уже несколько раз из-за ремонта дороги. Работы завершат в середине октября.

Маршруты движения транспорта по Пискаревскому проспекту снова изменили. Теперь к привычному плану остановок вернулись автобусы № 80, 82, 105 и 178. А также троллейбусы № 16, 18 и 38. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Пути движения общественного транспорта в районе Пискаревского проспекта меняли несколько раз в связи с проведением ремонтных работ. Проект обещают сдать в середине октября. Сначала специалисты займутся территорией от Свердловской набережной до Пискаревского путепровода, затем приведут в порядок участок до Муринской дороги.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на федеральной трассе Р-21 "Кола" разведут Ладожский мост в понедельник.

Фото: Piter.tv