На Пискаревском проспекте иномарка смяла мачту освещения

Водителю потребовалась помощь медиков.

Днем 14 ноября на перекрестке проспектов Маршала Блюхера и Пискаревского произошло жесткое ДТП. По словам очевидцев, синяя легковушка ехала по Блюхера со скоростью около 80 км/ч и другая машина не уступила ей дорогу. В результате удара синий автомобиль развернуло и снесло прямо в матчу освещения. Задняя часть машины буквально "обняла" столб и наклонила его.

Предположительно, виновником столкновения стала серебристая "Джетта". Также очевидцы написали в соцсетях, что водителя врезавшейся в столб забрала скорая помощь.

По факту ДТП ведется проверка, устанавливаются все детали произошедшего.

А у "Моста глупости" удачный день – после "Газели" под ним застрял автобус.

Видео: Александр Сивак, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте