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На Пискаревском проспекте эвакуировали 101 человека из-за пожара
Сегодня, 18:53
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На Пискаревском проспекте эвакуировали 101 человека из-за пожара

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Обошлось без пострадавших. 

В среду, 13 апреля, в Красногвардейском районе Петербурга загорелось общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:5. На Пискаревском проспекте, в дом 47, корпус 45, загорелась комната на площади 18 квадратных метров. Эвакуировали 101 человека. Обошлось без пострадавших. 

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 машины. 

Ранее мы писали, что убийце преподавательницы Технологического института дали 16 лет колонии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: общежитие, огонь, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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