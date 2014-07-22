На Пискаревском проспекте эвакуировали 101 человека из-за пожара

Обошлось без пострадавших.

В среду, 13 апреля, в Красногвардейском районе Петербурга загорелось общежитие. Об этом сообщили в пресс-службе городского МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 17:5. На Пискаревском проспекте, в дом 47, корпус 45, загорелась комната на площади 18 квадратных метров. Эвакуировали 101 человека. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 15 пожарных и 3 машины.

Ранее мы писали, что убийце преподавательницы Технологического института дали 16 лет колонии.

Фото: Piter.tv

