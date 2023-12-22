На Пискаревском кладбище состоялась церемония возложения венков

В Петербурге чтят память погибших во времена блокад Ленинграда жителей города.

На территории Пискаревского мемориального кладбища прошла торжественно-траурная церемония возложения венков. Мероприятие посвящено 80-летней годовщине с момента освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. В процессии приняли участие члены местного правительства, представители законодательного собрания, активисты и общественные деятели, ветераны Великой Отечественной войны. Известно, что с территории ближнего Зарубежья для почтения памяти павших прибыли ветераны-жители блокадного Ленинграда, которые сейчас проживают за пределами страны.

На Ростральных колоннах в Петербурге зажгли факелы в честь снятия блокады.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье