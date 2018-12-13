На Пискаревском кладбище появится мемориал литовским солдатам

Подвиг литовских солдат в блокадном Ленинграде почтят установкой памятника.

На Пискаревском кладбище в Петербурге появится мемориальная плита в честь защитников из Литвы, которые помогали во время блокады Ленинграда. Архитектурная композиция разместится на Аллее Славы. Инициатива поступила от зарубежный активистов-общественников. Об этом заявил руководитель поисковых отрядов Виктор Орлов. Специалист занимается литовской ассоциации военной истории.

Отметим, что руководство Смольного встречались с Орловым в конце апреля. Во время обсуждения международного форума "Победа, добытая единством". Именно тогда и появилась идея установки памятника жителям балтики.

Общественность узнала о предложении во время возложения цветов на Антакальнисском кладбище Вильнюса. В общей сложности в Литве покоятся более 80 тысяч советских воинов, которые погибли, защищая Родину от фашизма.

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Фото: Piter.tv