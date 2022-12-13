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На Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне
Сегодня, 14:45
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На Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне

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Церемония началась с минуты молчания.

В понедельник, 8 мая, на Пискаревском кладбище в Петербурге почтили память павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Представители власти, общественных организаций ветеранов и блокадников возложили цветы к монументу "Мать-Родина". Церемония началась с минуты молчания. Также сообщается, что у мемориальной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте прошел торжественно-траурный митинг. Ученики располагающейся здесь школы №210 прочли стихи, посвященные войне и блокаде.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания.

Фото: Piter.tv

Теги: великая отечественная война, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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