На Пискаревском кладбище почтили память павших в Великой Отечественной войне

Церемония началась с минуты молчания.

В понедельник, 8 мая, на Пискаревском кладбище в Петербурге почтили память павших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС.

Представители власти, общественных организаций ветеранов и блокадников возложили цветы к монументу "Мать-Родина". Церемония началась с минуты молчания. Также сообщается, что у мемориальной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте прошел торжественно-траурный митинг. Ученики располагающейся здесь школы №210 прочли стихи, посвященные войне и блокаде.

Ранее мы сообщали, что матч "Зенита" и "Спартака" начался с минуты молчания.

Фото: Piter.tv