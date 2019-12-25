На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты жителям Ростова и Сталинграда

Во вторник, 8 сентября, на Пискаревском кладбище были открыты мемориальные плиты жителям Ростова и Сталинграда, погибшим при обороне Ленинграда.

Война была для всех, и наш город защищали воины из всех регионов нашей страны, а ленинградцы воевали на всех фронтах. У нас одна Победа, и наша задача – сохранить память о героях, которые отстояли нашу страну и наш город.

Александр Беглов, губернатор Петербурга