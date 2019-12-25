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На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты жителям Ростова и Сталинграда
Сегодня, 11:51
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nastya960

На Пискаревском кладбище открыли мемориальные плиты жителям Ростова и Сталинграда

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Жители Ростова и Сталинграда погибли при обороне Ленинграда.

Во вторник, 8 сентября, на Пискаревском кладбище были открыты мемориальные плиты жителям Ростова и Сталинграда, погибшим при обороне Ленинграда. 

Война была для всех, и наш город защищали воины из всех регионов нашей страны, а ленинградцы воевали на всех фронтах. У нас одна Победа, и наша задача – сохранить память о героях, которые отстояли нашу страну и наш город.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее Беглов в День памяти жертв блокады возложил цветы на Пискаревском кладбище.

Фото: Piter.TV

 

Теги: беглов, блокада ленинграда, пискаревское кладбище
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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