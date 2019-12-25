Беглов в День памяти жертв блокады возложил цветы на Пискаревском кладбище

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.

Губернатор Александр Беглов в День памяти жертв блокады возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище,

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда.

В церемонии приняли участие члены Правительства Санкт-Петербурга, делегации Волгоградской и Ростовской областей.

Также в 10:30 на Аллее памяти состоится открытие мемориальных плит в память о жителях Волгоградской и Ростовской областей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В сквере им. Ольги Берггольц состоится литературно-музыкальный перформанс.

Фото: Telegram/ Пул 78