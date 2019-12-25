На Пироговской набережной мотоциклист влетел в BMW

Мотоциклист госпитализирован.

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и автомобиля BMW. Об этом 9 августа очевидцы рассказали в социальных сетях.

Авария произошла вечером на перекрестке Пироговской набережной и улицы Фокина. Водитель иномарки двигался по набережной, но решил повернуть на улице, не включив при этом указатель поворота. Мотоциклист врезался в машину, после столкновения перелетел иномарку и упал на асфальт.

По словам свидетелей, мотоциклист в сознании, жалуется на боль в спине и правом колене. Он госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной фура и Kia заблокировали проезд в сторону КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб