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На Пироговской набережной мотоциклист влетел в BMW
Сегодня, 21:12
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На Пироговской набережной мотоциклист влетел в BMW

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Мотоциклист госпитализирован.

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста и автомобиля BMW. Об этом 9 августа очевидцы рассказали в социальных сетях. 

Авария произошла вечером на перекрестке Пироговской набережной и улицы Фокина. Водитель иномарки двигался по набережной, но решил повернуть на улице, не включив при этом указатель поворота. Мотоциклист врезался в машину, после столкновения перелетел иномарку и упал на асфальт. 

По словам свидетелей, мотоциклист в сознании, жалуется на боль в спине и правом колене. Он госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на Октябрьской набережной фура и Kia заблокировали проезд в сторону КАД.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, мотоциклист, пироговская набережная, улица фокина
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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