На Октябрьской набережной фура и Kia заблокировали проезд в сторону КАД

Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 9 августа на Октябрьской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и иномарки Kia. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

На Октябрьской набережной в сторону КАД фура и кия заткнули все полосы. автор поста

Авария произошла недалеко от кольцевой автодороги, в сторону которой направлялись участники аварии. В результате аварии фура и иномарка заблокировали полосы движения.

Обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в Кировском районе водитель Dacia сбил петербуржца на пешеходе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СП