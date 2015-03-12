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На Октябрьской набережной фура и Kia заблокировали проезд в сторону КАД
Сегодня, 20:30
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На Октябрьской набережной фура и Kia заблокировали проезд в сторону КАД

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Информация о пострадавших не поступала.

Вечером 9 августа на Октябрьской набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и иномарки Kia. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях. 

На Октябрьской набережной в сторону КАД фура и кия заткнули все полосы.

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Авария произошла недалеко от кольцевой автодороги, в сторону которой направлялись участники аварии. В результате аварии фура и иномарка заблокировали полосы движения.

Обстоятельства аварии выясняются. Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее мы писали, что в Кировском районе водитель Dacia сбил петербуржца на пешеходе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СП

Теги: дтп, кад, октябрьская набережная
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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