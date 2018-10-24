На Пироговской набережной перевернулся "ВАЗ"

Водитель автомобиля не справился с управлением,

В среду, 24 октября, в Выборгском районе Санкт-Петербурга перевернулся легковой автомобиль. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, инцидент случился вблизи бизнес-центра "Нобель" на Пироговской набережной. Водитель автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, в результате чего машину развернуло и перевернуло вверх ногами. Как рассказали очевидцы, в аварии никто не пострадал, однако из-за "перевертыша" образовалась пробка.

По факту происшествия проводится проверка.

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Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"