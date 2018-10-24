В аварии на Трамвайном проспекте пострадала женщина

По предварительной информации, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора.

В среду, 24 октября, в Кировском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомбилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как стало известно, авария случилась в два часа дня на на перекрестке Трамвайного проспекта и улицы Народного Ополчения. Иномарки "Фольксваген" и "Дэу Центра" совершили лобовое столкновение.

По предварительной информации, один из водителей проехал на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадала женщина, которую увезли на реанимации. Существуют версия, что потерпепевшая находилась в одном из авто, однако более распространен вариант, что она бала сбита будучи в пешеходной зоне.

По факту проишестви проводится проверка. Обстоятельсвта аварии выясняются.

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Фото и видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"