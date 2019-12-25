Проводится проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке на Трамвайном проспекте

Проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В Кировском районе Петербурга проводится процессуальная проверка по факту травмирования ребенка на детской площадке. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе мониторинга соцсетей следователями была выявлена публикация о травмировании 8-летнего ребенка на одной из детских площадок на Трамвайном проспекте. Мать мальчика сообщила о том, что ограждение на горке сломалось, когда на него облокотился ребенок.

Проводится проверка в целях установления признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

На месте производится осмотр всех элементов детской площадки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее девочка попала в больницу после обрушения качелей в ЦПКиО.

Фото: ВКонтакте/ Кировский район, Санкт-Петербург