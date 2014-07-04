  1. Главная
Трое мужчин и женщина открыли стрельбу из ружья у школы на Трамвайном проспекте
Сегодня, 10:14
В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

В отдел полиции доставили троих мужчин и женщину, которые развлекались стрельбой из страйкбольного ружья возле школы на Трамвайном проспекте. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 2 сентября к правоохранителям обратилась 55-летняя охранница учреждения. По ее словам, при обходе территории за забором в кустах были слышны хлопки. Злоумышленниками, открывшими стрельбу, оказались местные жители в возрасте 34-37 лет и их 37-летняя подруга. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. 

Стрелок помещен в спецприемник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: 14-летняя школьница оказалась в больнице после выстрела из сигнального пистолета на проспекте Ветеранов. 

Фото: Piter.TV 

