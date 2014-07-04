14-летняя школьница оказалась в больнице после выстрела из сигнального пистолета на проспекте Ветеранов

Стрелявшим оказался 15-летний девятиклассник.

Школьница получила травмы после выстрела из сигнального пистолета. По данному факту проводится проверка, рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 2 сентября в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что вечером с термическим ожогом и двусторонней потерей слуха в медучреждение самостоятельно обратилась 14-летняя школьница. В состоянии средней степени тяжести несовершеннолетняя была госпитализирована.

Она рассказала, что в 19:30 на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов знакомый выстрелил ей в лицо из предмета, похожего на пистолет.

Стрелявший был установлен и опрошен полицейскими. Им оказался 15-летний девятиклассник. Молодой человек пояснил, что приобрел на одном из маркетплейсов сигнальный пистолет, заряженный свето-шумовым патроном. С его слов, когда он показывал пистолет друзьям, произошел непреднамеренный выстрел в лицо школьницы. Испугавшись, подросток выкинул пистолет.

Ранее в Педиатрическом университете прооперировали подростка из Мурино, который случайно прострелил себе руку.

Фото: Piter.tv