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Пионерская площадь опустела. Проходят точечные задержания

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Официально протестное мероприятие уже закончилось.

Пионерская площадь, на которой сегодня дважды проходили несогласованные протестные акции, практически не осталось людей. По словам корреспондента Piter.TV, в 16:45 там еще проходили точечные задержания. 

Заключительная часть митинга прошла в Подъездном переулке, не обошлось без задержаний. ОМОН зажал группу граждан в кольцо, а затем посадил в автозак. Один мужчина потерял сознание. Ему пообещали вызвать скорую помощь, но тоже посадили в транспортное средство вместе со всеми задержанными.

По последним данным "ОВД-Инфо", количество задержанных достигло 475 человек. 

Видео: Telegram / ПЬЯTNIЦА

Теги: акция протеста, задержания
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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