На Петровском острове отреставрируют особняк "керосинового короля" Ропса

На сегодняшний день особняк признан выявленным культурным объектом регионального значения.

В понедельник, 28 февраля, стало известно, что особняк Ропса восстановят в точном соответствии с историческим обликом. Об этом рассказала краевед и экскурсовод Оксана Андреева в беседе с "Петербургским дневником".

Здание более всего пострадало в 90-е, тогда исчезла богатая внутренняя отделка, вплоть до изразцов, которыми были украшены 5 печей. На сегодняшний день особняк признан выявленным культурным объектом регионального значения. Внутри предусмотрели размещение конференц-зала, кают-компании, библиотеки и современных кабинетов для занятий.

В 2015 году здание было передано городом в управление Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта им. Ю. С. Тюкалова. По словам директора спортивного учреждения Ольги Часовниковой, после его ремонта учащиеся смогут проходить теорию уже там, в более удобных и подготовленных кабинетах. Кроме этого, в особняке смогут принимать зарубежных яхтсменов.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начался капремонт дворовых флигелей дома Бенуа.

Фото: Вконтакте / Будни Петербургского Художника (БПХ)