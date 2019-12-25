В Петербурге начался капремонт дворовых флигелей дома Бенуа

Будет восстановлен исторический облик фасадов зданий.

В Петербурге начался капремонт дворовых флигелей домов № 24 лит. Б и № 26 - 28 по Каменноостровскому проспекту. Известны они как дом Бенуа.

Как сообщает Смольный, квартиры в этих домах получат более 50 молодых семей из очередников. Выкупить жилье они смогут почти в два раза ниже рыночной стоимости, а рассрочка будет беспроцентной на 10 лет.

В ходе ремонта будет восстановлен исторический облик фасадов здания, заменят и покрытия, кровлю, будут укреплены несущие конструкции и проложены новые инженерные сети.

Ранее Piter.TV писал, что на Роменской улице завершается реставрация Петровской церкви.

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