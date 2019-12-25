На Петроградской стороне завершили ремонт улицы Профессора Попова

Ремонт проводили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Накануне, 1 декабря, завершился ремонт на улице Профессора Попова. Как сообщили в петербургском КРТИ, подрядчик заменил 28,5 тыс. "квадратов" асфальтобетонного покрытия на проезжей части и 13 тыс. кв. метров – на тротуарах. Кроме того, обновил бордюрные камни и дорожная разметка.

Также в комитете уточнили, что ремонт на улице проходил в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", который предусматривает софинансирование ремонтных работ со стороны федерального бюджета.

Первую очередь проекта, ремонт на участке от Аптекарской набережной до Аптекарского проспекта, сдали в августе, а в октябре начали второй этап работ общей протяженностью почти 2,5 км – от Аптекарского проспекта до Песочной набережной.

На участках сняты все ограничения движения.

Ранее в Петербурге поддержали проект строительства нового разводного моста.

Фото: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры / Смольный