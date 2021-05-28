На Петроградской стороне петербуржцы заметили скелет динозавра

Динозавра готовят для торгового центра.

На Петроградской стороне петербуржцы заметили семиметровый скелет динозавра. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Спинозавр находится в закрытом дворе на Малой монетной улице. Руководитель мастерской Ярослав Левченко рассказал, что динозавра готовят для торгового центра. Однако проект ещё ждет доработка – спинозавра покроют золотой поталью.

На данный момент сотрудники мастерской создали десятки скульптур различных животных и мифических существ, которых готовят на заказ. Как заявил Левченко, мастерская всегда готова принять молодых художников.

Ранее мы писали, что три скульптуры Петербурга получили новую подсветку ко Дню города.

Фото: dinosaurs.afly.ru