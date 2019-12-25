Три скульптуры Петербурга получили новую подсветку ко Дню города

Подсветка подчеркивает стилистические особенности работ.

Ко Дню города в Петербурге три скульптуры получили подсветку, передает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Так, подсветили львов на набережной Макарова, памятные знаки "Якорь петровской эпохи" на Биржевой площади и "Верстовой столб – Калининград Санкт-Петербургу" в Лодейнопольском сквере. Акценты расставлены на форме и фактуре скульптур, подчеркивая их стилистические особенности. Отмечается, что оборудование установлено на специальных опорах неподалеку от самих скульптур.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе на берегу Вуоксы разместится инфопункт о местной природе.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"