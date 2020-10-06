В Выборгском районе на берегу Вуоксы разместится инфопункт о местной природе

Накануне представители администрации МО "Светогорское городское поселение" и сотрудники Межрегиональной благотворительной общественной организации "Биологи за охрану природы" – создатели будущей беседки – осмотрели место в районе Светогорской ГЭС, где установят инфопункт.

В рамках российско-финского проекта "Река течет – жизнь идет" (RiverGo) в Светогорске появится природный инфопункт – открытая беседка на берегу реки с научно-популярной информацией о природных ценностях региона Вуоксы. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Накануне представители администрации МО "Светогорское городское поселение" и сотрудники Межрегиональной благотворительной общественной организации "Биологи за охрану природы" – создатели будущей беседки – осмотрели место в районе Светогорской ГЭС, где установят инфопункт.

В открытой беседке и вокруг нее планируется разместить щиты и таблички с информацией об озерно-речной системе Вуоксы, местных видах растений и животных. Также тут будут установлены фигурные объекты, связанные с природой реки.

Обустройство беседки и осуществление других активностей проекта происходят совместно с администрацией МО "Выборгский район" Ленинградской области.

Ранее аграрии Выборгского и Приозерского районов обменялись опытом работы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО