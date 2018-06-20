Движение автомобилей будет ограничено по улице Снежинской от Большой Пушкарской до Большого проспекта П. С.

На Петроградской частично перекроют движение до 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба государственной административно-технической инспекции.

Так, 26 апреля поток автомобилей будет ограничен по улице Снежинской от Большой Пушкарской до Большого проспекта П. С. Известно, что в этот день начнется масштабная прокладка электрокабеля.

Кроме того, въезд будет закрыт по Пионерской улице от Большого проспекта П.С. до Большой Пушкарской улицы. Также полностью закроют для движения транспорта участок Большой Пушкарской улице от Пионерской до Введенской.

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