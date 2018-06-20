Такой же распорядок будет и в "Ночь музеев".

Во вторник, 23 апреля. стало известно о том, что петербургское метро будет работать на Пасху круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена Северной столицы.

Так, главная служба в православный праздник состоится в Казанском соборе. Она начнется в 23:15. Кроме того, праздничные литургии пройдут в Исаакиевском соборе и Александро-Невской лавре.

Также в петербургская подземка будет функционировать во время "Ночи музеев", которая пройдет с 18 на 19 мая. Аналогичный график будет по случаю Праздника весны и труда – в ночь с 1 на 2 мая и в День Победы – в ночь с 9 на 10 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Студенты ЛГУ рассказали о состоянии избитой кошки

Фото:pixabay