Студенты ЛГУ рассказали о состоянии избитой кошки 

По словам молодых людей, киса находится в стабильном состоянии.

Во вторник, 23 апреля, студенты ЛГУ имени Пушкина навестили ранее избитую кошку. По словам молодых людей, киса находится в стабильном состоянии.

Известно, что во время операции у "Фенечки" был обнаружен разрыв капсулы печени. Однако, основные сосуды и желчные протоки не были задеты. Ветеринарам удалось остановить внутреннее кровотечение.

Беременность тоже была, котята по понятным причинам не выжили. Кошечка еще около 5 дней будет в стационаре. Проводится терапия по снятию отека и воспаления отмечают волонтеры

Напомним, вечером 22 апреля студент ЛГУ им. Пушкина стал свидетелем того, как охранник со всей силы швырнул об пол забежавшую в общежитие кошку. Видео было быстро распространено по социальным сетям. По инициативе студентов и администрации университета было составлено заявление в полицию. В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Ранее мы сообщали о том, что Зоозащитники предложили ввести в Петербурге пост омбудсмена по животным

Фото:Подслушано в ЛГУ им. А. С. Пушкина/вк