В Ленобласти дочь сожгла дом родной матери

Женщина сама пришла в полицию с повинной.

В среду, 9 сентября, в садоводстве "Металлург-1" в Бокситогорске произошел пожар в частном доме. Спустя сутки в полицию пришла безработная женщина 1982 года рождения и призналась в том, что это она подожгла жилое здание. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, примерно в четыре часа дня она подошла к дому своей матери, сотрудницы ЛГУ имени Пушкина, и подожгла его. Причина поступка – неприязнь к родственнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте произошел пожар.

Фото: Piter.TV