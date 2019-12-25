В Ленобласти дочь сожгла дом родной матери

В среду, 9 сентября, в садоводстве "Металлург-1" в Бокситогорске произошел пожар в частном доме. Спустя сутки в полицию пришла безработная женщина 1982 года рождения и призналась в том, что это она подожгла жилое здание. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, примерно в четыре часа дня она подошла к дому своей матери, сотрудницы ЛГУ имени Пушкина, и подожгла его. Причина поступка – неприязнь к родственнице.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
Ранее мы писали, что на Загородном проспекте произошел пожар.
Фото: Piter.TV
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