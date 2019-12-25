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На Петроградку вернутся две исторических двери
Сегодня, 11:19
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IRINA_CHALKINA

На Петроградку вернутся две исторических двери

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Уже несколько лет двери стоят в реставрационной мастерской Парунова.

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что на петроградке появятся две исторические двери. Об этом сообщает в соцсетях фонд "Внимание".

Как оказалось, двери намерены восстановить в доходном доме Шведерского на Большой Пушкарской, 45.  Здание построено построенных по проекту академика архитектуры В. П. Цейдлера. В фонде отметили, что в доме сохранилась историческая лепнина, печи, камины, двери и фурнитура.

В настоящее время, волонтеры собирают деньги на реставрацию исторических деверей. Отмечается, что двери уже несколько лет двери стоят в реставрационной мастерской Парунова.

Ранее мы сообщали о том, что на вторичном рынке жилья в Петербурге ожидается стагнация.

Фото:фонд "Внимание"

Теги: новости спб, общество, петроградка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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