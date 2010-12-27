Две улицы на Петроградской стороне закроют для движения

Неудобства продлятся чуть меньше месяца – с 9 октября по 1 ноября.

С 9 октября по 1 ноября на Петроградской стороне закроют для проезда две улицы, сообщает Госавтоинспекция. Почти месяц не получится проехать от проспекта Медиков к Аптекарской набережной по улице Профессора Попова, а также на перекресток улицы Профессора Попова и Аптекарской набережной. На этих участках будут идти работы по прокладке электрокабеля.

Инспекторы отмечают, что с 19:00 25 октября до 8:00 28 октября будет закрыто движение транспорта также по улице Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы.

Помимо этого, работы по строительству газопровода внесут изменения еще на несколько участков: с 9 по 18 октября транспорт не сможет воспользоваться дорогой по улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до проспекта Медиков. А с 9 октября по 2 ноября перекроется движение по улице Академика Павлова от Уфимской улицы к Аптекарской набережной.

Кроме того, практически месяц будет идти ремонт дорожного покрытия с исходящими ограничениями для транспорта на Витебском проспекте, Касимовской улице, Волковском проспекте, Смольном проезде, улице Трефолева, Московском шоссе, шоссе Революции.

Ранее Piter.tv писал, что на дорогах Ленобласти установят дополнительные камеры контроля скорости.

Фото: Piter.tv